Hinchas franceses recogen firmas para que se repita la final contra Argentina

Ya ha pasado casi una semana desde que Argentina se coronó campeona del Mundial de Qatar 2022, la cita orbital en la que tuvo que enfrentar a Francia en una final polémica por el arbitraje.

Tras esa situación, y cuando ya se creía que el tema estaba olvidado, los hinchas de la selección europea revivieron la discusión, por eso crearon una especia de 'firmatón', en la cual desean que se repita la final disputada a mitad de diciembre.

“El arbitraje se vendió totalmente, nunca hubo un penalti + falta de MBAPPE en el segundo gol. ¡Firma y comparte en masa para que se repita el partido!” es el lema de la campaña, la cual está plasmada en la plataforma MesOpinions, donde ya hay más de 200 mil nombres registrados.

Aunque seguramente esto no influirá en las decisiones de la FIFA, los aficionados no pierden la esperanza de que algo puedan hacer para no perder la Copa del Mundo que ya está en el país suramericano.

La FIFA no detectó casos de amaños durante el Mundial

La FIFA informó este viernes de que no detectó, a través de su grupo de trabajo en materia de integridad, ningún amaño en los 64 partidos que formaron parte del Mundial de Qatar 2022, que finalizó el pasado domingo con la victoria de Argentina en la tanda de penaltis sobre Francia (3-3 y 4-2).

Este grupo tuvo como misión supervisar, por primera vez en un Mundial, la manipulación de partidos, así como cuestiones relativas a la integridad.



"Como parte de su cometido, el grupo de trabajo analizó informes de seguimiento de mercados de apuestas legales, llevó a cabo investigaciones en diversas jurisdicciones y revisó la vigilancia en las sedes de la competición en busca de conductas sospechosas. No se detectaron amenazas de manipulación de partidos en ninguno de los encuentros disputados durante la competición", informó el organismo.