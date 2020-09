Ibrahimovic reacciona tras dar positivo: "Covid tuvo el coraje de retarme, mala idea"

Se confirmó en la mañana de este jueves 24 de septiembre que el delantero sueco de 38 años Zlatan Ibrahimović arrojó resultado positivo en una prueba de coronavirus, según comunicó su equipo A.C Milan.

La noticia se reveló horas antes del enfrentamiento entre el cuadro 'rossoneri' y F.K. Bodø/Glimt de Noruega por la tercera ronda previa de la UEFA Europa League.

De inmediato, Milan anunció que el sueco fue aislado en su casa, bajo seguimiento médico del club.

"Ibrahimovic ha dado positivo (al covid-19) para el partido de hoy, del Milan contra el Bodo/Glimt" en la tercera ronda clasificatoria de la Europa League, afirmó el histórico equipo lombardo. "Hemos sido informados por las autoridades sanitarias competentes y el jugador ha quedado en cuarentena en casa. Todos los demás test del equipo han dado negativo", apuntó.

Horas después de confirmarse la noticia, el mismo Zlatan Ibrahimović confirmó el contagio y explicó que en la prueba del pasado miércoles resultó negativo, aunque en la de este jueves fue positivo.

Por otro lado y muy común en su estilo, publicó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

"Covid tuvo el coraje de retarme, mala idea", dijo Ibrahimović.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea