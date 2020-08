Ibrahimovic renovó un año más con el Milan

Zlatan Ibrahimovic, a punto de cumplir 39 años, renueva por una temporada su contrato con el Milan, anunció este lunes el club italiano, al que la estrella sueca regresó en enero.

"Hoy Zlatan Ibrahimovic se reunió con sus compañeros y su entrenador Stefano Pioli en el centro deportivo de Milanello, donde participó en su primera sesión de entrenamiento", señaló el club.

'Ibra', cuya renovación era casi un hecho tras sus mensajes en las redes sociales en los últimos días, queda ligado a los Rossoneri hasta el 30 de junio de 2021.

Según la prensa italiana, el Milan y la estrella se pusieron de acuerdo para que juegue un año con un salario de 7 millones de euros (8,35 millones de dólares).

Ibrahimovic había comentado en las redes sociales durante la jornada que recuperaría el número 11 de su primer paso por el Milan, entre 2010 y 2012, en lugar del 21 que tomó en enero.

🔥 @Ibra_official: the best IZ yet to come 🔥 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/qM6Lwgl6QV