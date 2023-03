Ídolo de Selección Colombia que no quiso pagar rescate de su hermano secuestrado "¿Cuánto es?"

A lo largo de la historia, en la Selección Colombia han pasado grandes jugadores que han marcado no solo historia en nuestro país, sino también a nivel internacional.

A pesar de que la generación reciente nos clasificó nuevamente a dos mundiales de fútbol, los fanáticos aún consideran que la generación dorada y que mejor juego tenía fue la de la década de los 90, que consiguió el histórico empate con la Alemania que después fue campeona del mundo, y el afamado 5-0.

El partido del famoso 5-0 entre Colombia y Argentina fue un encuentro del que se habla hasta día de hoy, las icónicas jugadas de los futbolistas colombianos le dieron la vuelta al mundo y su hazaña fue aplaudida hasta por los mismos hinchas albicelestes.

Hace unos años, Faustino Asprilla reveló una divertida anécdota que vivió en medio del encuentro. El ‘Tino’ comentó que, en aquella ocasión, Adolfo ‘El Tren’ Valencia quería pasar a la historia y marcar un gol en el Monumental, por esto, en medio del partido le pedía a 'Fausto' una asistencia. “Asprilla usted parece pendejo, ustedes van a pasar a la historia y yo no, poneme un gol”, dijo el Tren en ese partido.

Y es que el Tren Valencia no solo se caracterizó por su calidad en las canchas, que lo llevaron a ser goleador de la Bundesliga y jugar varios años en Europa, sino también por su carisma y anécdotas que vivió.

Recientemente, durante una entrevista en ESPN, uno de los mejores amigos del Tren durante su paso por el PAOK de Grecia en 1999 contó una de esas anécdotas que parecen de no creer.

El argentino Christian 'el flaco' Dollberg, reveló que cuando estaban en Grecia se hicieron muy amigos y compartían concentración.

Fue precisamente en una concentración en un hotel que Dollberg vivió una experiencia de no creer con Valencia. Relató que estaban esperando el partido cuando le entró una misteriosa llamada al colombiano.

"Concentrábamos juntos, lo llaman por teléfono, y dice: 'si cómo, ¿cuánto? ¿mi hermano? ¿y cuánto pide? ¿cuanto? Que lo maten! Y colgó?", dijo en un video.

Los entrevistadores argentinos no podían creerlo: "Lo habían secuestrado, te lo juro. Y le digo Adolfo, como que pasó. No secuestraron a mi hermano allá en Buenaventura".

¿Por qué no pagó el rescate?

El tren Valencia le contó a Follberg por qué no quiso pagar el rescate: "Estoy haciendo el sacrificio, si pago mañana secuestran a mamá, papa. Al final lo recuperaron más de 20 días después".

Asimismo dijo que el Tren reconocía lo peligroso que era ir a Colombia: "Tengo que ir con 6 manes para comprar algo". También dijo que a Valencia le gustaba tomar antes de los partidos.

"Le gustaba tomar porque decía que jugaba más chevere. Íbamos a jugar PAOK y AEK, el clásico, y en concentración me pidió que le pidiera un trago al mesero porque él no hablaba inglés. Le dije que no porque estaba el presidente, que juego mejor. Se enojó mucho conmigo"