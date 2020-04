Iker Casillas reveló detalles del momento en que sufrió el infarto

Ya casi se cumplirá un año del susto que pasó el exportero del Real Madrid y la selección española de fútbol Íker Casillas, quien sufrió un infarto mientras entrenaba con su equipo, el Oporto de Portugal.

En una charla con el también exjugador del Real Madrid Ronaldo, el jugador español aseguró que pasó un momento muy difícil por esos días y que sin lugar a duda su vida hoy se la debe a los médicos del club portugués quienes actuaron muy rápido.

Lea también: La MLS no comenzaría la temporada a mediados de mayo

"Ya va a ser 11 meses y 8 días, el primero de mayo será un año. Fue un susto tremendo la verdad que sí, lo bueno fue que me pasó en el campo de entrenamiento de Porto y bueno el club actuó muy rápido y eso me salvó la vida, lo del doctor Nelson Púa fue magnífico, fue un día gris pero que tengo que agradecer que me pasó allí, porque sino hubiera sido así no estaría acá contigo", explicó el exdeportista.

El exportero aseguró que ahora está muy bien, que periódicamente tiene controles médicos y que espera algún día poder dejar de lado lo vivido por esos días, confirmando que tuvo miedo por su familia.

Ronaldo e Íker tuvieron un momento para hablar del momento actual que se vive en el mundo por cuenta de la COVID-19 y coincidieron en decir que se debe tener mesura a la hora de hablar sobre la pandemia y su evolución.

Íker aseguró que se encuentra en Porto y contó un poco de lo que se vive por días en la ciudad, asegurando que aunque no hay estado de emergencia como en España, las previsiones que se toman son importantes para evitar la masificación en el contagio.

Le puede interesar: Pelé celebró por todo lo alto los 108 años del Santos

"Estoy en casa, en España están en estado de alerta y acá estamos en estado de emergencia. Acá te permiten salir un poco a la calle, a tomar un poco de aire, pero el problema es igual, está todo cerrado, es mejor no salir de casa", dijo Íker.

Ronaldo, que llamó a Casillas por ser el segundo jugador con quien más disputó partidos en su carrera futbolística, se encuentra en Madrid y al final aseguró que espera que cuando esta situación mejore se puedan reunir en España.