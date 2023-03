Importante baja para la Selección Colombia: jugador clave se lesionó antes de los partidos amistosos

La Selección Colombia se alista para medirse a Corea del Sur en el marco de la primera fecha FIFA de 2023, siendo un duelo que se cumplirá este viernes 24 de marzo en territorio asiático, y en el que Néstor Lorenzo probará a varios jugadores que han tenido escasas oportunidades con el combinado.

Sin embargo, las lesiones han cambiado los planes del seleccionador argentino, pues de los 25 convocados para la doble jornada FIFA hubo dos bajas casi inmediatas, teniendo en cuenta que Jéfferson Lerma y Johan Carbonero se lesionaron con sus clubes. Consecuentemente, Yílmar Velásquez fue convocado.

No obstante, las bajas no paran, pues con el equipo concentrado en Seúl (Corea del Sur) se ha confirmado extraoficialmente que Juan Fernando Quintero no estaría disponible para afrontar el primer duelo amistoso y también es duda para el segundo, ante Japón.

Juan Fernando Quintero se lesionó y no jugaría contra Corea del Sur

Y es que se estima que Juan Fernando Quintero afronta una lesión en una de sus pantorrillas luego de un golpe sufrido con la camiseta de Junior de Barranquilla; y el cuerpo médico ya trabaja con el fin de que llegue al partido contra Japón el martes 28 de marzo.

Consecuentemente, Néstor Lorenzo solo tendrá 23 jugadores a su disposición para el duelo entre Colombia y Corea del Sur; y ante la baja de Quintero, James David Rodríguez sería titular.

Cabe recordar que luego de la doble jornada FIFA de marzo, la Selección Colombia afrontará dos partidos amistosos en junio (rivales por confirmar) y en septiembre iniciará su participación en las Eliminatorias sudamericanas previo a México, Estados Unidos y Canadá 2026.