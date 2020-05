Cristiano Ronaldo, la gran estrella del 'Calcio', regresó este lunes a Turín y los jugadores pueden retomar el entrenamiento individual, pero por el momento nada dice que la Serie A vaya a reanudarse, pese a que Italia suavizó este lunes sus medidas de confinamiento.

Los que esperaban que la luz verde del gobierno para reanudar los entrenamientos individuales iba a anunciar un rápido regreso a la competición han visto frenada su euforia por las declaraciones del ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora.

"Leo cosas extrañas, pero nada ha cambiado en relación a lo que siempre he dicho sobre el fútbol: los entrenamientos (colectivos) no volverán antes del 18 de mayo y no hablamos para nada de la reanudación del campeonato por el momento", escribió en Facebook.

A continuación pareció confirmar sus relaciones difíciles con los responsables del fútbol profesional: "Ahora, perdonadme, pero regreso a ocuparme de todos los demás deportes y centros deportivos (gimnasios, centros de danza, piscinas), que deben reabrir antes".