INEOS fichará a Thomas Pidcock, ganador del Giro de Italia Sub 23

La escuadra británica de ciclismo Ineos Grenadier, que cuenta en su nómina con los colombiano Egan Bernal, Brandon Rivera, Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao, adelanta los planes para renovarse después de anunciarse la salida del múltiple campeón del Tour de Francia, Geraint Thomas y la avanzada edad de algunos de sus ciclistas que en el pasado brillaron en las grandes vueltas.

El equipo que tiene como director general Dave Brailsford ya ha vinculado a referentes del pelotón internacional como al británico Adam Yates y al belga Laurens De Plus y mientras que se especula con las posibles contrataciones de Richie Porte y Aleksander Vlasov, el portal The Telegraph asegura que ya se hizo con el actual campeón del Giro de Italia sub 23.

Se trata del ciclista de 21 años Thomas Pidcock, quien el pasado 5 de septiembre y corriendo para el equipo Trinity Road Racing se consagró ganador del Giro de Italia sub 23 con una considerable ventaja de dos minutos y 25 segundos sobre el segundo.

En aquella carrera, Pidcock ganó dos etapas y se adueñó de la camiseta rosada de líder en la cuarta fracción, en la cual triunfó. También fue el ganador de la clasificación de la montaña y fue tercero en la tabla de puntos.

La nueva "joya" del ciclismo internacional también tiene en su palmarés el Campeonato del Mundo Júnior de Contrarreloj en Mons (2017) y la edición júnior como la U23 de Paris-Roubaix. El corredor de 21 años además cuenta con victorias en el campeonato del del mundo de ciclocross en la categoría juniors en Bieles (2017) y dos años después en Bogense (2019) con la U23.

De esta manera, el equipo INEOS espera recuperar el protagonismo que ha perdido en la actual temporada a manos de la escuadra holandesa Jumbo-Visma, que a pesar de que no se quedó con el título del Tour de Francia, sí demostró control sobre la carrera desde el inicio.