ISIS amenaza con atentados en los cuatro partidos de la Uefa Champions League

Quedan apenas horas para que ruede la pelota en los diferentes estadios de Europa, pero, antes de que se dé el puntapié inicial, millones de aficionados están en alerta máxima bajo la seguridad en Madrid, Londres y en París por las últimas noticias que se hicieron virales en España, Inglaterra y en Francia.

En un espectáculo deportivo como es la prestigiosa copa a nivel de clubes de Europa, se informó que el Estado Islámico (ISIS), habría enviado amenazas de atacar a los distintos recintos deportivos este martes y miércoles en la Uefa Champions League. Centenares de seguidores en el Santiago Bernabéu, Cívitas Metropolitano, Emirates Stadium y Parc des Princes, ya saben lo que podrá ocurrir en un estado de alerta desde el lunes.

Sin duda alguna, el primer objetivo por parte de ISIS ya se cumplió: atemorizar a los amantes del deporte que se acercarán a los cuatro estadios para presenciar la Uefa Champions League. Además, a jugadores y cuerpos técnicos que ya están en alerta. De hecho, en la entrada de los estadios, hay un mensaje por parte de ISIS que dice, “matadlos a todos”.

ISIS habría sido protagonista en Rusia atentando el 22 de marzo en el Crocus City Hall varios conciertos en la capital rusa. Ahora, el fútbol debe estar en precaución, y, aunque la UEFA no ha tomado cartas en el asunto, ya se sabe que Madrid tendrá sendos dispositivos de seguridad para no correr riesgos. Por ahora es una amenaza, y más allá de los amenazantes mensajes en redes y en pancartas cercanas a los estadios, no se conoce más nada.

Madrid tendrá dos partidos. Uno el martes entre Real Madrid vs Manchester City y el otro el miércoles entre el Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund. Ambos equipos ya saben a lo que se enfrentarán, al igual que la capital española. Por su parte, el Arsenal vs Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain vs Barcelona también están advertidos. Se espera que en Londres y en París establezcan espacios de seguridad controlada por si ocurre algo.