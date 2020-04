Iván Duque, en desacuerdo con jugar la liga colombiana a puerta cerrada

En medio de la cuarentena obligatoria que atraviesa Colombia en aras de evitar la propagación masiva del coronavirus, el presidente Iván Duque ha planteado una solución para la vida productiva del país y después del 27 de abril se levantarían algunas restricciones laborales para ciertos sectores de la industria y el comercio.

Así las cosas, se empezó a hablar sobre la posibilidad de regresar a la actividad del fútbol profesional colombiano que quedó suspendido en la octava jornada de la primera división y que algunos entienden como otro factor importante de la vida productiva del país, al respecto, habló el Presidente de la República en ‘Emisora Atlántico’.

"Como lo he dicho con mucha claridad, la idea es retomar vida productiva pero no vida social (…) No podemos esperar que vamos a volver a fútbol, que vamos a volver a conciertos, ni vamos a volver a museos ni vamos a volver a teatros en un tiempo largo. Porque esta enfermedad se crece en ese alto contacto social", señaló en primera medida el mandatario.