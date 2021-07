Iván Ramiro Córdoba quiere llegar a la Federación Colombiana de Fútbol

Iván Ramiro encendió la polémica en el entorno del fútbol colombiano luego de manifestar que le gustaría llegar a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol para mejorar muchas cosas administrativas en pro del desarrollo del balompié nacional. Sin mencionar nombres ni casos puntuales, el exfutbolista de la Selección Colombia dijo que ve muchas fallas y quiere trabajar en ellas.

En ESPN le preguntaron sobre su deseo de llegar a la Federación y explicó bien sus intenciones: “Lo hablamos en ese momento, no queriendo ser punzantes, sino diciendo las cosas como son… Tenemos una realidad que no podemos taparnos, pero yo digo que en este momento no puedo ser presidente de la Federación porque me falta preparación. Es un sueño que tengo y me estoy preparando para eso”.

“Es un sueño que tengo y me motiva a mí por el objetivo final que es ese. Puede que se cumpla o puede que no, pero ese es el sueño y si en el camino yo ayudo de alguna otra forma para que el fútbol colombiano pueda mejorar, será muy bueno”, agregó.

Y finalizó hablando de resultados: “No podemos seguir teniendo jugadores tan buenos, pero tantas situaciones tan complicadas de proyecto que no deja que nuestro fútbol progrese internacionalmente. Hay que ir al fondo de todo y mirar en qué estamos fallando”.

Tras dejar el fútbol profesional, Iván Ramiro Córdoba se integró varios años como directivo del Inter de Milán en Italia; el año pasado asumió la dirección deportiva de Venezia y en junio lograron ascender a la Serie A.

Iván Ramiro Córdoba es especialmente recordado por anotar el gol contra México en la final de la Copa América 2001, único título de la Selección Colombia en categoría de mayores.