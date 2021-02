James asegura que no quiere que su hijo siga sus pasos en el fútbol

James Rodríguez vive un momento de tranquilidad en el Everton de Carlo Ancelotti con ilusiones en el balompié inglés y algunos objetivos cerca de cumplir; mientras eso sucede, el mediocampista colombiano también está a la espera de lo que suceda en la Selección Colombia con la llegada de Reinaldo Rueda.

En diálogo con el espacio ‘La Interna’ de los medios de la Federación Colombiana de Fútbol, el experimentado mediocampista habló de su pasión por el baloncesto y dio algunos detalles familiares explicando por qué no le gustaría que su hijo sea futbolista.

Sobre el baloncesto y lo que representa en su vida comentó: "Siempre seguí a los jugadores de la NBA, a los históricos también, todo el tiempo veo videos de baloncesto. Como saben también me gusta jugar mucho, cuando tengo tiempo lo hago, es otro deporte que me apasiona mucho".

Y luego confesó el tema de sus hijos, agregando que tiene tatuajes en honor a ellos: “Estoy feliz de ser papá otra vez, con Samu. Hace mucho tiempo no estaba con un bebé, es una linda experiencia. Asumo ese rol con responsabilidad. No me gustaría que mi hijo fuera futbolista porque es una profesión muy dura, pero que él haga lo que lo haga feliz, lo que realmente quiera".

James Rodríguez regresará a la Selección Colombia en el próximo mes de marzo para enfrentar a Brasil y Paraguay por Eliminatorias. Él y otros referentes del equipo nacional ya han sostenido algunas conversaciones con el técnico Reinaldo Rueda.