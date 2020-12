James disputará siete partidos con el Everton en diciembre

Debido al apretado calendario en el fútbol internacional por cuenta de la pandemia del coronavirus, varias ligas tendrán un maratónico mes de diciembre con poco descanso y muchos partidos para ponerse al día. Inglaterra, como tradicionalmente sucede en épocas navideñas, tendrá un agitado diciembre.

En el caso de equipos como Everton que no tienen nóminas tan extensas, la rotación será clave para mantener el estado físico, siendo este un momento clave de la temporada por su posición en la tabla de y los objetivos planteados. El colombiano James Rodríguez sigue siendo el estandarte del equipo de Ancelotti y tienen siete juegos en un mes.

Seis partidos de Liga y uno de Copa de la Liga ante Manchester, un exigente calendario con varias visitas complicadas y una posición no tan buena en la tabla respecto al mercado. Se vienen jornadas durísimas para Everton, pero ya con algunos hinchas en las gradas del Goodison Park.

Calendario de Everton en diciembre:

5 de diciembre: Burnley vs Everton

12 de diciembre: Everton vs Chelsea

16 de diciembre: Leicester vs Everton

19 de diciembre Everton vs Arsenal

23 de diciembre: Everton vs Manchester United (Copa de la Liga)

26 de diciembre: Sheffield United vs Everton

28 de diciembre: Manchester City vs Everton

Everton viene de una dura derrota a manos de Leeds United como local y ocupa la octava casilla de la Premier League con 16 puntos a 5 del líder Tottenham.