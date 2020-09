James, el 'Pibe', Asprilla y la lesión que lo dejó sin Mundial: Falcao se confiesa

El delantero Falcao García es uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol colombiano luego de ponerse en la cumbre como el goleador histórico de la Selección y un ejemplo para muchos compañeros que han compartido con él.

Ahora, viviendo un momento de incertidumbre en Galatasaray, el delantero colombiano contó numerosos detalles de su carrera deportiva en diálogo con el conferencista mexicano Daniel Habiff, el mismo que entrevistó a James hace algunas semanas y también a Arturo Vidal.



Preguntado por James y su paso en la Selección, solo dejó una frase contundente: "Es el mejor jugador con el que he jugado, tuvimos conexión", recordando que también estuvieron juntos en Porto y Mónaco.



Asimismo, Falcao contó los tristes momentos que vivió cuando por una durísima lesión en el fútbol francés no pudo ir al Mundial de Brasil 2014, donde él había sido figura en las Eliminatorias: "Tuve una lesión en la rodilla y me perdí el Mundial 2014, luego de eso pasé un desierto en el que yo decía que no veía la luz. Todo fue complicado… El sueño de mi vida era jugar el Mundial y Colombia no iba desde el 98, habíamos conseguido ese objetivo y yo había sido recurrente en las Eliminatorias. En Brasil 2014 ese equipo estaba en un gran momento y no estar ahí fue algo muy duro. El grupo estaba muy fuerte”.

Además, preguntado por la generación de los 90’s en la Selección Colombia, tuvo palabras de elogio para Carlos Valderrama y Faustino Asprilla: “Ellos fueron nuestros referentes y quienes nos hicieron ilusionar con un día llegar a vestir la camiseta de la Selección. Esa generación nos sirvió de motivación. De esa selección me identificaba con Asprilla, luego vino Ángel que también fue un referente para mí".