James Rodríguez sigue siendo tendencia en la plataforma Twitch donde ha hablado con sus seguidores sobre su presente, sus hobbies, sus gustos por los videojuegos e inclusive ha dado su opinión respecto a la Selección Colombia.

El mediocampista del Everton indicó en un principio que físicamente se está “sintiendo bien, entrenándome fuerte, enfocadito y en condiciones de competir ya sea acá o en otro lugar, que no sabemos", pues el colombiano aún no tiene seguro su continuidad en los ‘Toffes’ tras conocerse lo conversado entre el colombiano y el estratega Rafa Benítez.

Le puede interesar: Anthony Zambrano se enfoca en París 2024, la Liga de Diamante y mejorar su tiempo

Posteriormente, James habló sobre su posible regreso a la Selección Colombia, pues la FIFA aceptó la petición de la Conmebol de jugar una triple fecha de Eliminatorias, luego de la ‘para’ que hubo por la pandemia del Covid-19. Por tal razón, el cucuteño dejó en el aire si volverá a defender la camiseta de la ‘tricolor’.

"No sé si jugaré las Eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora. Son tres partidos, espero que salga todo bien, le deseo lo mejor a mis compañeros. Colombia siempre tiene que estar en Copas del Mundo, hay mucho talento", fueron las palabras de James.

Lea también: "Pasándola rico": amena charla entre Anthony Zambrano e Iván Duque

Todo parece indicar que James Rodríguez su frustración por no ser parte de la Copa América. Aquella vez evidenció su malestar, donde manifestó que “no tengo que demostrar nada a nadie. Gracias a Dios lo que he hecho lo he hecho bien. Solo tengo que entrar al campo a divertirme, a hacer las cosas bien. Esperemos que pasa en el tema Selección Colombia; se están pensando algunas cosas a nivel personal”.

Por otra parte, James indicó que le gustaría llegar a ser téncico de la ‘tricolor’ nacional: “De acá a seis años, quién sabe qué pueda pasar. Pero hay que tener gente buena al mando, que sean serios y hagan las cosas bien”.