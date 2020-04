“James no va por dinero a la Selección Colombia”: exasistente de la 'Tricolor'

En su momento mucho se ha dicho sobre James Rodríguez y una posible convocatoria a la Selección Colombia a pesar de que él no tenga minutos en su club. Son muchas las críticas que ha tenido el futbolista colombiano al respecto.

En este caso el exasistente de José Pékerman en la 'Tricolor', Pablo Garabello, se refirió al mediocampista del Real Madrid y resaltó que el compromiso del volante siempre sale a flote cuando llega a Colombia, por eso es indispensable tenerlo en todo momento.

"James es esa clase de jugadores que siempre tienen que estar en la Selección Colombia; porque es un emblema, una bandera, un jugador entregadísimo a su selección, ama a su selección. Siempre quiere estar; con dolor o sin dolor", dijo en diálogo con Win Sports Garabello.

Asimismo, el entrenador destacó que Rodríguez siempre le gusta entrenarse de la mejor manera para potenciar su rendimiento al máximo y darle lo mejor al equipo.

"James ha sido un jugador que siempre se ha cuidado, se ha entrenado 100%, es esa clase de jugadores que hay que echarlos del entrenamiento. Nos quedábamos con Néstor, con Patricio, con los profes, echándolo del entrenamiento", explicó.

Además, Garabello fue claro al asegurar que nunca James irá a un seleccionado por otra cosa que no sea aportarle lo mejor a su país para hacer historia. "Es esa clase de líder que no viene a la selección por dinero, sino por el prestigio, por defender a la selección, lo ha demostrado. Y no olvidarnos de todo lo que dio en 2014 a la selección", concluyó.