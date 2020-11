James, Queiroz y los reclamos que motivaron la pelea en el camerino de la Selección Colombia

Este martes, en el marco de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo hacia Catar 2022, la Selección Colombia sufrió una humillante derrota a manos de Ecuador en Quito, por lo que la crisis estalló en torno al cuerpo técnico, jugadores y directivos de la ‘tricolor’.

Mientras se debate por la posible salida de Carlos Queiroz y se señalan a varios jugadores como culpables del mal momento del equipo, se conocieron detalles de la pelea que tuvieron los futbolistas de Colombia en el camerino luego del cotejo ante Ecuador en Quito.

Según reveló el periodista Francisco Vélez en el programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio, varias fuentes comentaron lo vivido en el camerino y al interior de la Selección por un aparente trato preferencial del técnico Carlos Queiroz hacia James Rodríguez y otros futbolistas del elenco nacional.

“Un grupo de jugadores está muy molesto porque Queiroz toca a todos menos a James. No pasa porque James reciba un reclamo de Lerma o de Barrios (por poner un ejemplo) o de otros jugadores diciéndole ‘muévase, ayúdenos’; no fue solo eso... El tema va más por el lado de 'como vos sos el consentido del técnico, no te tocará nunca, mientras ese señor esté aquí a nadie tocan y a todos sí nos mueven de nuestra posición’ (palabras cordiales comparado a lo que se dijo en el vestuario)”, se reseñó en primera medida a través del citado espacio radial.

“Un asistente le avisó a Queiroz que había pelea... La pelea no fue por cosas futbolísticas, sino por temas de favoritismos entre jugadores. Estamos hablando de una división de vestuario, no de un reclamo. Hay un grupo muy grande de jugadores que dice que no entiende a Queiroz y encima están bravos por el favoritismo”, subrayó.

“Y hay otro grupo que dice que se equivocaron de DT y piden que llegue otro o que hubieran dejado a Pékerman… Hay un grupo de jugadores que sí quiere a Queiroz, otros que no lo quieren y otros neutros que van para cualquier lado y piden un DT colombiano. El vestuario está roto”.

“Cuando Queiroz les pregunta qué pasó en el vestuario, un grupito se fue a hablar con él en una esquina y otros dicen que allá estaban 'los sapos'… Cuando eso le ocurre a uno, el problema no es entre jugadores si no el problema es de quien maneja el grupo”, cerró la información en RCN Radio, mientras que otros rumores mencionan peleas previas en los entrenamientos por temas similares.

El futuro de Carlos Queiroz es incierto, pero todo apunta a que la Federación buscará su salida de alguna manera y apuntan a contratar un director técnico colombiano.