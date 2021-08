James Rodríguez asegura que se siente bien y no tiene síntomas de Covid-19

Luego de conocerse por parte de Rafael Benítez, técnico del Everton, que James Rodríguez se encontraba aislado por ser positivo de Covid-19, el colombiano volvió a aparecer en su canal de Twitch donde tiene a más de 228 mil seguidores, aproximadamente.

El mediocampista de los ‘toffes’ se refirió sobre el tema, donde señaló que dentro del equipo inglés se presentó un contagio y por ende, por los protocolos de bioseguridad, se debe realizar el respectivo aislamiento.

“Ya todos saben, muchos vieron que estoy en cuarentena, alguien dio positivo dentro del club, así que, por norma de ellos, los que estuvieron con él, tenemos que estar 10 días en casa sí o sí. Estoy bien, sin síntomas ni nada, estoy perfecto", fue lo expresado por el cucuteño.

Asimismo, dejó ver que, a pesar de no estar entrenando con sus compañeros, sí lo está haciendo desde su casa, pues la idea de él es no perder lo que ha venido realizando en la pretemporada: “Estoy entrenando en casa, estoy vacunado ya, me vacuné hace mes y medio en Estados Unidos. Estoy bien, hay que esperar. Aislado, pero sin síntomas de nada".

Hay que decir que en los últimos días, James ha estado en contacto con sus seguidores de Twitch, donde ha hablado de todo un poco. En las más recientes apariciones, el volante tiró una indirecta al decir que “llegar a unas semis de Copa América siempre es duro, hicieron un buen papel. Lucho Díaz estuvo bien, hizo cuatro goles en pocos partidos. Hicieron un muy buen papel, pero yo creo que les habrá faltado algo, ¿no? (risas)".