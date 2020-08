James Rodríguez revela los países en los que le gustaría jugar la próxima temporada

James Rodríguez, en entrevista en el podcast de Daniel Habif, habló de su situación en el Real Madrid, su futuro deportivo y las opciones que se estarían manejando de cara a la próxima temporada.

Ante la pregunta de cuál será su próximo equipo, el colombiano admitió que por ahora no conoce absolutamente nada porque la pandemia frenó en gran parte el mercado de fichajes y varios clubes se cuidan en la parte económica.

Sobre los países donde podría ser fichado, el volante aseguró: "Puede ser Italia, España, Inglaterra, es una duda que tengo y todavía no lo sé. Quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta querido por todo el mundo", confesó.

Y a esto agregó que espera poder resolver lo más pronto posible su futuro, pues esta es la hora que no sabe nada.

"Yo también quisiera saber a dónde me voy. Ahora hay muchas cosas, está acabando todo porque el coronavirus paró todo y hay muchos clubes que no tienen tanto dinero. En unos días sé para donde voy, aunque pueden pasar días o semanas, pero en este momento no sé para donde voy", concluyó.

James Rodríguez no ha tenido la continuidad necesaria en el Real Madrid de la mano del técnico Zinedine Zidane. El ‘cafetero’ espera ir a un club que le dé la oportunidad de jugar y poder destacarse nuevamente.