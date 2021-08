Los días pasan y todavía no se define en qué equipo jugará James Rodríguez. El mediocampista colombiano se encuentra entrenando en el Everton, pero al parecer el técnico Rafael Benítez no contará con él en el mediocampo. No obstante, el 'cafetero' sigue yendo a prácticas a la espera de ganarse la confianza.

Sin embargo, esta información se une a la opción de que el futbolista regrese al fútbol de España, nada más ni nada menos que al Atlético de Madrid. La versión salió en redes sociales por un incógnito mensaje que publicó James en sus redes sociales con una reconocida frase que hace alusión al elenco 'Colchonero'.

"Nunca dejes de creer", escribió el volante con una foto sonriendo. Estas palabras son reconocidas por los hinchas del Atleti que continuamente la ponen en pancartas y redes sociales mostrando el continúo esfuerzo físico y mental que tiene el club como ideología.

