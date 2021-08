James Rodríguez y sus recientes polémicas en redes sociales

El volante colombiano James David Rodríguez ha demostrado una nueva faceta de 'streamer' que está alejada de los terrenos de juego, pero que no está 100% desligada a su profesión teniendo en cuenta las polémicas declaraciones que ha hecho y que lo han puesto constantemente en el "ojo del huracán" al ser objeto de críticas.

Y es que Rodríguez, al no tener continuidad deportiva en los últimos meses, ha "aprovechado" su tiempo libre para hacerse un lugar en la plataforma Twitch, en la que interactúa con sus seguidores, mientras juega algún videojuego.

Sin embargo, el mediocampista ha tenido algunas salidas en falso debido a una serie de afirmaciones que ha hecho y que no han caído bien no solo en sus aficionados, si no que también en directivos, entrenadores, compañeros y hasta exfutbolistas.

La primera gran polémica reciente que protagonizó James fue cuando se refirió a su desconvocatoria de la Selección Colombia para disputar la Copa América, ya que señaló que el director técnico Reinaldo Rueda no lo quería, por lo que estaba "decepcionado".

" Me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar para mi país”, dijo Rodríguez en aquella ocasión, pero en su cuenta de Instagram.

Otro momento polémico también se registró en Instagram cuando en el marco de una charla con Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez lanzó algunas indirectas e incluso afirmó que en ese momento estaban conectados los "exselección Colombia".

Rodríguez también fue criticado por supuestamente no demostrar apoyo, en redes sociales, hacía la Selección Colombia mientras se disputaba la Copa América. Ante dichos cuestionamientos, el volante afirmó, en una transmisión en Twitch que él no tenía la obligación de publicar ningún mensaje haciendo referencia.

Las dos polémicas más recientes han sido en Everton. La primera fue después de un en vivo con Yerry Mina, ya que afirmó que era el único compañero con el que tenía buena relación en los 'toffes', por lo que sus seguidores en redes se preguntaron sobre cómo será su personalidad dentro de un plantel.

Finalmente, James desató la gran controversia en la tarde el jueves 19 de agosto. Durante una nueva transmisión den Twitch fue consultado sobre cuándo volvía a las canchas y este respondió que no sabía contra quien iba a jugar este fin de semana su equipo Everton.

La anterior situación generó miles de críticas teniendo en cuenta que no se le nota comprometido con su conjunto, a pesar de que no está en los planes del entrenador Rafael Benítez.