James se pronuncia luego del empate de la selección contra Uruguay

James Rodríguez volvió a tener un papel determinante con la Selección Colombia tras el partido ante Uruguay. El conjunto cafetero igualó a dos ante la celeste y el volante cucuteño convirtió uno de los goles del equipo de Néstor Lorenzo.

El futbolista del Sao Paulo habló tars finalizar el partido ante la celeste y manifestó que el resultado no fue el esperado para un nuevo partido en condición de local: "quería ganar hoy, independientemente de si hacía gol o no", fue lo primero que dijo el '10'.

Al finalizar el encuentro, el mediocampista apuntó fuerte sobre lo que fue un nuevo encuentro de Colombia. Para James hubo varios errores que se pueden mejorar de cara al siguiente partido.

"Soy un tipo que le encanta ganar. Pero bueno, tenemos que aprender de esto y el martes tenemos un partido duro en Quito, tenemos que ir a sacar los tres puntos allá", expresó el capitán del equipo cafetero tras finalizar el encuentro.

James señaló que no se puede pensar en lo que sucedió y por ello es necesario dar la vuelta a la página: "Cuando las cosas no salen bien, cuando se pierde un partido hay que levantarse al otro día y entrenar. Cuando también ganas hay que hacerlo de la misma manera y cuando empatas también. No hay otro camino, hay que levantarse mañana, entrenar fuerte y pensar en el martes que va a ser durísimo".



Finalmente, James habló sobre lo que fue el golpe de quedarse sin el triunfo sobre el final del juego: "Si fallas te van a cobrar, esas son cosas que tenemos que aprender y mejorar de todo esto".

Por ahora, Colombia buscará sumar un nuevo triunfo en el encuentro ante Ecuador. La tricolor visitará Quito en el partido por la fecha 4 del próximo 17 de octubre.