James tendrá una "maratón de partidos" con Olympiacos en el 2023

El volante colombiano James David Rodríguez cerró con gran rendimiento la temporada 2022 al marcar un golazo en el triunfo de su equipo Olympiacos 5-0 sobre Asteras en duelo de la fecha 15 de la Superliga de Grecia.

Con dicho triunfo, el equipo de El Pireo​​ se instaló en la cuarta posición al llegar a 29 puntos y permanecer a diez unidades del líder Panathinaikos.

Ahora, en el 2023, James y Olympiacos no tendrán gran descanso y este martes 3 de enero volverán a la acción cuando visiten a Ionikos de Nicea en duelo de la jornada 16.

La actividad del colombiano seguirá y tendrá un mes de enero lleno de compromisos, ya que el domingo 8 de enero deberá chocar contra el Volos NFC en partido de la fecha 17.

Posteriormente, el miércoles 11 de enero se medirá contra Atromitos por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Grecia en donde Olympiacos tiene la ventaja de 4-1.

El equipo de El Piero también enfrentará a Aris, Atromitos y OFI por la liga de Grecia.

De esta manera, James y Olympiacos disputarán seis partidos durante el primer mes del año. En particular, el colombiano también afrontaría el partido amistoso de la selección nacional contra Estados Unidos el 28 de enero.

Calendario de James Rodríguez y Olympiacos en enero:

Martes 3 de enero

Ionikos de Nicea Vs Olympiacos

Domingo 8 de enero

Volos NFC Vs Olympiacos

Miércoles 11 de enero - Octavos de final Copa de Grecia

Atromitos Vs. Olympiacos

Domingo 15 de enero

Olympiacos Vs Aris

22 de enero

Atromitos Vs Olympiacos

29 de enero

Olympiacos Vs OFI