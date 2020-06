Jefferson Lerma rompió el silencio y habló con DirecTV Sports sobre un hecho que lo marcó y casi lo hace renunciar a la Selección Colombia. El jugador recuerda cuando fue convocado al Mundial de Rusia 2018 y por poco deja a un lado el sueño mundialista por los comentarios mal intencionados de la gente.

Lerma, que no había jugado en las Eliminatorias con la 'Tricolor', terminó siendo convocado gracias al desempeño mostrado en los amistosos previos a la cita, además de las buenas actuaciones en su club.

"A una persona le da por decir que Jéfferson Lerma va al Mundial porque le pagaron al entrenador, yo creo que esas cosas son injustas", dijo.

El futbolista recordó las buenas actuaciones que tuvo en los duelos previos: "Primero no tienes pruebas de nada y aparte de eso, a mí nadie me regaló nada, me lo gané con mi trabajo en el Levante y en los amistosos contra Corea y China", resaltó.

Asimismo, el hoy volante del Bournemouth contó que analizó la posibilidad de no continuar en la Selección por las constantes críticas y señalamientos. "Hablé con personas de mi familia y mi representante para decirles que estaba pensando en renunciar a la Selección", concluyó.