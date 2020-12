Jhon Duque, nuevo jugador del Atlético San Luis de México

Millonarios ha empezado a buscar los jugadores que disputarán la próxima Liga y Copa Betplay, y aún aguarda las esperanzas de disputar la Copa Sudamericana en donde deberá superar a Once Caldas en las semifinales de la ‘Liguilla de Perdedores’ y posteriormente jugar la final para poder pelear el cupo al torneo internacional ante Deportivo Cali.



No obstante, hay una pérdida que el hincha ‘embajador’ no ha podido asimilar y es la salida de su capitán y referente, Jhon Duque que partió hace un par de semanas a la Liga MX para unirse a su nuevo club, Atlético de San Luis.

A pesar de que Duque ya estaba en tierras mexicanas, el equipo ‘Rojiblanco’ no había hecho el anuncio oficial de la contratación del colombiano para las próximas temporadas del campeonato ‘manito’.



“Hoy hacemos la presentación oficial de Jhon Duque como nuestro segundo refuerzo de cara al #Guard1anes2021”, fue el pronunciamiento de Atlético San Luis.

✍️ 🇨🇴 | Hoy hacemos la presentación oficial de 𝗝𝗵𝗼𝗻 𝗗𝘂𝗾𝘂𝗲 como nuestro segundo refuerzo de cara al #Guard1anes2021 .



🔴⚪️ ¡Bienvenido, Ingeniero! #BienvenidoJhonDuque pic.twitter.com/wNQUpt3PtZ — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) December 15, 2020

Hay que recordar que el ‘Ingeniero’ fue entrevistado a su llegada al aeropuerto en donde se mostró contento por su paso al fútbol internacional: “es una nueva ilusión para mí. Feliz de empezar un nuevo proyecto, por salir de Colombia. Estoy ilusionado con el equipo y con todo lo que representa. Las personas que me contactaron han sido muy buenas y me han acogido muy bien, sé que lograremos grandes cosas”, manifestó el colombiano.