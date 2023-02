Jorge Bermúdez fue víctima de paseo millonario en Bogotá: ya sabe por qué le pasó

La inseguridad en Bogotá es un tema que tiene preocupados a cientos de personas de la capital, quienes viven con el miedo e incertidumbre al salir a las calles, pues se han reportado cientos de casos de robos, asesinatos, abusos, paseos millonarios, entre otros hechos. Según el último informe entregado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), cerca del 77% de los ciudadanos se sienten inseguros en la capital.

A pesar de los planes organizados por la Policía, no ha sido posible controlar esta situación y ninguna persona se encuentra exenta de sufrir uno de estos hechos a manos de los delincuentes.

Uno de estos hechos se dio a conocer hace algunas horas, en el que fue víctima el reconocido periodista Jorge Bermúdez, quien reveló en el Alerta Bogotá que sufrió un paseo millonario hace algunos días, después de que saliera de comer en un reconocido lugar en la capital.

"Salí de un restaurante y cometí el error de tomar un taxi, no por aplicación, sino en la calle, en la zona T. Estábamos comiendo con una amiga, un miércoles, íbamos para la casa y algunas cuadras más adelante se subieron otros delincuentes y me llevaron por toda la ciudad, me sacaron toda la plata, cerca de 9 millones de pesos", expresó el 'Patrón Bermúdez'.

De igual forma, el periodista reportó que durante el atraco estuvo secuestrado cerca de dos horas, en los que vivió momentos de terror e incertidumbre, mientras los delincuentes le vaciaban las cuentas bancarías.