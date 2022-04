Jorge Luis Pinto contó la vez que la mamá de Freddy Rincón le hizo un fuerte reclamo

El exfutbolista colombiano Freddy Eusebio Rincón está en estado "crítico" de salud y con pronóstico reservado después de sufrir un grave accidente en la madrugada del lunes 11 de abril.

Tras conocerse su situación, personalidades del fútbol nacional e internacional se han manifestado para expresar su apoyo a Rincón y su pronta recuperación.

Uno de los que ha dado a conocer su impresión en el director técnico Jorge Luis Pinto, quien contó algunas anécdotas que vivió con el exfutbolista en diálogo con Antena 2 Cali.

Pinto aseguró que su intención por tener a Rincón como asistente técnico en su reciente paso por Millonarios era para que le aportara toda su experiencia al plantel.

"El mundo que tiene Freddy es un mundo muy amplio, la vivencia que tuvo en Santa Fe, América, Real Madrid, Napoli y en los equipos brasileños le da un bagaje muy amplio, lo que quería era que los jugadores en Millonarios hablaran con él, eso para un jugar es supremamente útil que una figura con el mundo que tiene Freddy les hablara".

Por otro lado, recordó cuando en una ocasión Santa Fe jugó en Buga y en la puerta del hotel se encontró con la madre de Freddy Rincón.

"Una vez en un partido que jugamos con Santa Fe en Buga, saliendo del hotel en la puerta estaba una señora sentada y cuando me vio me llamó y me dijo que era la mamá de Freddy. De inmediato me peguntó '¿Qué le hizo a Freddy?'".

La razón de la pregunta de la madre del entonces futbolista era por el cambio físico y mental que tuvo Rincón en sus inicios en Independiente Santa Fe.

Finalmente, Jorge Luis Pinto rememoró que su trabajo le permitió a Freddy cambiar su estilo de juego y potenciar sus condiciones.

"Tenía una carrocería de camión, pero un motor de Volkswagen. Esa fue la gran evolución que tuvo. Le enseñamos a jugar un fútbol colectivo con velocidad", dijo.