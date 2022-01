José Luis Chunga reveló por qué no fichó con Independiente Santa Fe

La bolsa de jugadores se mueve en el fútbol colombiano y se van conociendo algunas sorpresas sobre el futuro deportivo de varios jugadores. Asimismo, varios futbolistas deciden hablar de las ofertas que tuvieron en su momento para vestir la camiseta de otros clubes.

En este caso fue el arquero José Luis Chunga quien decidió hablar con ESPN y confesó que en su momento cuando salió del Junior de Barranquilla estuvo muy cerca de ser fichado por Independiente Santa Fe.

La escuadra roja veía con muy buenos ojos tener en su plantilla a un arquero de grandes condiciones, experiencia y jerarquía que le pudiera aportar mucho en el arco; sin embargo, el papel de Chunga iba a ser en un principio de segundo de Leandro Castellanos, hecho que hizo pensar al jugador y lo llevó a negarse aceptar la propuesta del dirigente Eduardo Méndez.

"Hace un año cuando salí de Junior me llamó el presidente de Santa Fe. No obstante, con mucho respeto, sin despreciar ninguna oportunidad, yo le dije que no había tomado la decisión de salir de Junior para llegar a Santa Fe a ser segundo, respetando la historia del club y a un ídolo como Leandro Castellanos", comentó.

Hay que recordar que Chunga es actualmente guardameta de Alianza Petrolera, equipo donde llegó después de estar en Jaguares y Junior. El arquero ha logrado un nivel destacado dentro del balompié local, a tal punto de conseguir el llamado de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia en la última convocatoria en el amistoso frente a Honduras.