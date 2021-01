Juan Carlos Osorio y su análisis sobre los malos resultados de Atlético Nacional

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio volvió a hablar y opinar sobre el fútbol balompié después de haber dejado Atlético Nacional en noviembre del 2020 después de que el conjunto 'verdolaga' tuviera un regular rendimiento a nivel local e internacional.

En diálogo con Win Sports, Osorio habló sobre la Selección Colombia, el presente y futuro del fútbol colombiano y tuvo palabras para opinar sobre lo que fue su proceso en Atlético Nacional.

Precisamente sobre lo que fue su última etapa en el conjunto 'verdolaga', el entrenador aseguró que hoy en día se priorizan los sucesos y poco valor se le da a los procesos.

"En Nacional se antepone la palabra suceso a la de procesos. Independiente de lo que se pretenda, la idea de juego que quieran, en Nacional tenían que haber dado un espacio prudente al proceso".

El estratega indicó que su trabajo en Nacional estaba avanzando y por eso hoy en día hay varios jugadores a los que él le dio la oportunidad en el primer plantel.

"En este momento yo solamente me adhiero o puedo hablar que en Nacional juega Aldair Quintana, un jugador que se apoyó y viene en proceso de consolidación y hay una serie de jugadores de 20 y 19 años. Soy consciente del proceso que estábamos corriendo, hay algunas decisiones que se han tomado injustamente y precipitadamente. No me corresponde analizar a Nacional, reitero que el proceso antecede al suceso", afirmó.

Osorio se refirió a su salida de Nacional al asegurar que nunca ha tratado de justificarse.

"Me parece que nunca me había manifestado del proyecto en Nacional. Nunca he tratado de justificarme ni escudarme. Éramos cuartos en la liga y estábamos con el partido de ida ante Huracán. El club tomó la decisión de terminar y elegir a alguien más. Esa es la realidad del juego", manifestó.

Finalmente, Osorio aseveró que espera que el proceso de Alexandre Guimaraes tenga buen futuro y pueda lograr en Nacional lo que hizo con América.

"Estoy satisfecho por que defendí una idea de juego en la creo profundamente. Hace cuatro meses pasó eso y hoy hay un proceso diferente y ojalá el profe Guimaraes logre en Nacional lo que hizo con América", puntualizó.