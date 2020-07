Juan Fernando Quintero habría tomado una decisión y le diría "adiós" a River

En los últimos días, el ‘mundo River’ se ha sacudido por cuenta del futuro de varios de sus mejores futbolistas, quienes son pretendidos por diferentes clubes del extranjero. Actualmente, el caso de Juan Fernando Quintero es el que más preocupa, pues tiene ofertas del fútbol asiático que serían irresistibles para el club argentino.

Gallardo no quiere más salidas tras la partida de Ignacio Scocco a Newells, pero la situación económica de River no es buena y por el colombiano estarían poniendo cerca de 10 millones de dólares sobe la mesa, algo que no es fácil de competir para el cuadro argentino y más sin fútbol en desarrollo.

El periodista Jorge Barraza, a través de Win Sports TV, ha revelado que las dos ofertas que tiene Juan Fernando Quintero son del país asiático, donde ahora se mueven mutimillonarias cifras en el fútbol. La primera es de Catar y la segunda de Emiratos Árabes, donde se conoció que el club que lo pretende es Sharjah FC. Ambas situaciones gestionadas y acercadas a River por su empresario.

Además, el diario Olé de Argentina también maneja información similar respecto a Quintero: “En los próximos días el avance de los clubes árabes podría materializarse en un ofrecimiento real que podría rondar los 10 millones de dólares limpios, libres de impuestos, para la Tesorería del club. Una cifra que en este contexto suena muy difícil de rechazar para River o para cualquier club que la tenga por delante. Incluso cuando la cláusula de rescisión con la que la CD blindó a una de sus figuras asciende a 30 millones".

Cabe señalar que Juan Fernando Quintero ha despertado interés en clubes de Italia y Holanda, también en Estados Unidos; pero nada se ha concretado y ahora aparece esta tentadora oferta para su futuro económico, pero tal vez no tanto para el aspecto deportivo. En River están alertas.