El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, uno de los más destacados y que mayor continuidad ha tenido en Europa, cumple 11 años jugando en el fútbol de Italia y cinco en Juventus.

Al tener 31 años, el extremo que también brilla en la Selección Colombia piensa en lo que sería el final de su carrera como profesional y no escondió la posibilidad de volver al país para jugar con el Deportivo Independiente Medellín.

"Lo he pensado, pero me pregunto a qué edad podría ir? me encantaría terminar un añito con el poderoso, con el equipo que me dio la oportunidad de darme a conocer", afirmó Cuadrado en entrevista para ESPN.

Y es que Juan Guillermo debutó muy joven con 20 años en 2008 con la camiseta del conjunto rojo de Antioquia en donde jugó 32 partidos y marcó dos goles por lo que llamó muy rápidamente la atención de clubes del exterior y en 2009 fue el Udinese de Italia la institución que se lo llevó al Viejo Continente.

En Europa, Cuadrado ha vestido las camisetas de Lecce, Fiorentina, Chelsea y Juventus, precisamente este último es el equipo con el más se ha destacado al ganar cuatro Serie A, tres Copa de Italia y dos Supercopa de ese país.

También ha sido reconocido como el mejor medioampista del fútbol italiano en 2014 e integró el equipo ideal del Calcio en el mismo año.