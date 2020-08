Juan Guillermo Cuadrado, en el 11 ideal de la temporada en la Serie A

El futbolista colombiano de 32 años Juan Guillermo Cuadrado cumplió una brillante temporada 2019-2020 al ser pieza clave en la consecución del noveno título local consecutivo de Juventus de Turín en la Serie A.

Cuadrado, que disputó 33 de los 38 partidos del certamen, siendo titular en 28 ocasiones, marcando dos goles y logrando cinco asistencia, fue incluido por Opta en el equipo ideal de la liga italiana en la posición de lateral derecho.

El colombiano celebró de esta manera su quinto Scudetto y está acompañado en el 11 ideal por:

Wojciech Szczęsny (Juventus); Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Francesco Acerbi (Lazio), Theo Hernández (Milan); Luis Alberto (Lazio), Fabián Ruiz (Napoli), Paulo Dybala (Juventus), Alejandro Gómez (Atalanta), Cristiano Ronaldo (Juventus); Ciro Immobile (Lazio).

11 – Here is the #SerieA 2019/20 best XI based on Opta Data. Sublime. #OptaTopXI pic.twitter.com/XTdK3koYLT

Ahora Juan Guillermo Cuadrado y su equipo Juventus se preparan para enfrentar el próximo viernes 7 de agosto a Olympique de Lyon en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League que tiene al cuadro italiano con la obligación de remontar un 1-0 en contra para avanzar a la ronda final en Lisboa,

132 - Juan #Cuadrado was involved in the most open play sequences ending with a shot without having a hand in the shot (132) in the #SerieA 2019-20. Canvas.#OptaTopXI pic.twitter.com/hBFS25tgDy