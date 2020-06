El 1 de junio es un fecha especial para el deporte colombiano debido a que hace 17 años, en el 2003, el piloto bogotano Juan Pablo Montoya ganó el Gran Premio de Mónaco de la F1.

En dicha ocasión, Montoya partió en el tercer lugar, pero con una impecable largada le ganó la segunda casilla a Kimi Raikkonen para ubicarse detrás de su compañero Rafl Schumacher . A pesar de estar en la misma escuadra, el colombiano no dejó de presionar al alemán hasta que en la vuelta 20, cuando Schumacher entró a la zona de abastecimiento, el bogotano se adueñó de la primera casilla.

Juan Pablo perdió el primer lugar solo cuando le tocó hacer un Pit stop, pero a la espera de que los demás pilotos hicieran su parada, por lo que el colombiano retomó el liderato hasta cruzar la línea de cuadros.

Con un tiempo de una hora, 42 minutos y 010 centésimas el piloto Juan Pablo Montoya, en ese entonces de la escudería Williams-BMW, ganó el Gran Premio de Mónaco. El segundo puesto fue para Kimi Raikkonen del Mclaren-Merccedes y tercero fue Michael Schumacher de Ferrari.

En ese entonces, Montoya logró su segunda victoria en la Fórmula 2 después de haber celebrado en 2011 en el Gran Premio de Monza de Italia.

1 JUNE, 2003: Monaco 🗓



It's 17 years since a landmark win for @jpmontoya 🏆



He added victory at the Monaco Grand Prix to his Indianapolis 500 triumph in 2000 - giving him two legs of the Triple Crown Of Motorsport 👏#F1 #OnThisDay pic.twitter.com/bCA9yiCTSa