Juan Pablo Montoya recordó cuando le dijo que no a Ferrari en 2003

Juan Pablo Montoya es sin duda el máximo exponente que ha tenido Colombia en el automovilismo desde que comenzó a brillar en el exterior en la fórmula CART de Estados Unidos, lo cual le permitió dar el gran salto a la Fórmula 1, en donde compitió desde 2001 hasta 2006, primero con Williams y después con McLaren.

El pasado 1 de junio se recordó en el país la ocasión en la cual el bogotano demostró su calidad al ganar el Gran Premio de Mónaco, por encima de figuras como Kimi Räikkönen y Michael Schumacher.

Lea también: Juan Pablo Montoya ganó hace 17 años el Gran Premio de Mónaco de la F1

Precisamente en una charla en la cual estaba recordando dicha victoria, Montoya reveló que en alguna ocasión tuvo la posibilidad de correr para la escudería Ferrari, que en la época en la cual estuvo en la 'Gran Carpa' del automovilismo era la más poderosa y la que lideraba sobre las demás.

El colombiano contó, en diálogo con Diego Fernando Mejía, que durante un podio del Gran Premio de Italia de 2003 se cruzó con Ross Brawn que para ese entonces era director técnico de Ferrari y quien le manifestó su intención de llevarlo al equipo de Maranello.

"Una vez Ross Brawn me dijo que le encantaría que yo corriera con ellos, en un podio en Monza y me acuerdo que le dije 'no, gracias'", afirmó.

Le puede interesar: Un grande: 20 años de aquel título de Montoya en las 500 millas de Indianápolis

Montoya se negó rotundamente al ofrecimiento debido a la gran importancia que tenía Michael Schumacher en el equipo y obviamente a la gran ambición que siempre caracterizó al bogotano.

"Es que con Michael ahí era imposible, no quería serle segundón a Michael para nada, y yo con Michael nunca me llevé para nada. No nos llevábamos mal, pero era una guerra psicológica tan fuerte, que era a matar. Era a muerte todo el tiempo. Y más con Michael porque como a él todo el mundo se le quitaba (del camino), eso a mí me daba una rabia, entonces yo era todavía más agresivo", dijo.