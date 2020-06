Juan Pablo Montoya recuerda el triunfo más importante en la Fórmula 1

Con el pasar de los años se valora aún más los numerosos éxitos alcanzados por Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial donde el colombiano supo destacarse con creces, pero que no pudo alcanzar el anhelado título que le fue esquivo en la escudería BMW.

Montoya dialogó con ESPN sobre algunas anécdotas suyas en la Fórmula 1, donde sonó con fuerza el nombre de un piloto no tan conocido que supo complicar en varias oportunidades al colombiano y también la confirmación de su triunfo más importante en el deporte motor.

Lea también: El día que Juan Pablo Montoya le dijo que no a Ferrari

"Todas esas carreras ganadas fueron grandes. La gente disfrutó y conseguí muchos fans. Long Beach en IndyCar fue importante porque sentí que me autovalidé", señaló en primera medida.

Cuando le preguntaron por uno de los pilotos que más lo complicó, respondió jocosamente: "Jarno Trulli me costaba porque no miraba los espejos, no le importaba estrellarse. Uno no sabía si lo hacía a propósito o de bruto".

De interés: Sebastián Montoya volverá a la competencia virtual en Estados Unidos

También se refirió a su papel de profesor con su hijo: "Es complicado porque él entiende lo que yo sé, pero a veces cree que sabe más que el papá. Entreno a otro chico y el papá me dice que le dé duro porque quiere lo mejor para él. Estamos haciendo carreras virtuales con IndyCar".

Y le fue imposible reconocer su victoria más importante: “La número uno que logré fue Mónaco porque yo era fan de Ayrton Senna y siempre quise seguir sus pasos".