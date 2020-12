Juan Pablo Segovia envió emotivo mensaje para despedirse del América de Cali

En medio de la buena temporada que hilvanó América de Cali llegando a la gran final de la Liga Betplay donde se enfrentará a Santa Fe, se presentó una situación particular luego que el técnico Juan Cruz Real decidiera no contar con Carlos Sierra y Juan Pablo Segovia (capitán), dos jugadores claves en el título escarlata en 2019.

Aunque la explicación de Cruz Real se basó en temas deportivos, se rumoreó sobre supuestas diferencias entre el DT y los jugadores, especialmente con Segovia. Fue tan así que el zaguero argentino llegó a un acuerdo con la directiva para desvincularse anticipadamente del equipo y este martes, en plena previa de la final, se oficializó su salida.

Mientras hay rumores de una posible llegada de Segovia a Atlético Nacional, el argentino publicó un sentido mensaje de despedida para américa de Cali, los fanáticos, compañeros, dirigentes y técnicos que tuvo durante dos años en la institución.

“Gracias por darme la oportunidad de ser parte de la historia de este club tan inmenso, por tratar a mi familia como americanos y respetarnos siempre”, señaló Segovia en primera medida.

“Gracias a todos los cuerpos técnicos, sin duda me ayudaron a crecer en todo sentido; a todos mis compañeros, que sin ellos no podría haber logrado nada. Dirigentes y trabajadores del club que me brindaron sus servicios siempre y a toda la hinchada por los mensajes de aliento siempre… ¡Los extrañaremos! Hasta siempre... Familia Segovia Varela”.