Juanfer Quintero es uno de mis mayores fanáticos: Braian Angola habla de su amistad

Braian Angola tuvo una gran temporada en el Bélgica y fue considerado como uno de los mejores fichajes de la Liga serbia, luego de su gran año en la liga belga, por eso, en medio de las especulaciones respecto a su posible regreso a la NBA, en donde ya jugó en los Magic de Orlando, el colombiano habló en el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2, en el que se refirió a su llegada al baloncesto de Estados Unidos y su buena amistad con Juan Fernando Quintero.

"A los 18 años viajé a Estados Unidos sin saber nada de inglés, lo cual fue muy duro porque el idioma es clave para un deporte y un ambiente como este. Estuve en Oregon, en Idaho y luego llegué a la Universidad de Florida State. Posteriormente jugué en la pretemporada y la G-League con Orlando Magic. Tras esto, jugué en Bélgica un año y medio, quedamos campeones y fui el mejor jugador de la Liga y hace tres meses me compró el Partizan de Belgrado, uno de los mejores equipos de la historia de Europa y acá está mi carrera hasta el momento, esperando que todo se resuelva para volver a Belgrado a jugar", aseguró Angola.

Y continuando, agrega: "Empezando me fue muy bien, jugué apenas dos partidos y en el segundo partido quedé como mejor jugador tras anotar 18 puntos. Lastimosamente por la pandemia se suspendió la temporada y no pudimos quedar campeones para poder volver a jugar la Euroliga, pero estoy contento y esperando volver para poder continuar y empezar una nueva etapa en mi carrera".

Sobre la NBA, Angola afirma: "Al Draft solo te puedes presentar una vez al año, se escogen 60 jugadores y, generalmente, solo los 30 primeros tienen contrato garantizado. Yo no estoy elegible para estar directamente en un equipo, por lo que deben comprarme directamente a Partizan o a un equipo de Europa para volver a estar en un equipo, así que la idea es seguir haciendo las cosas de la mejor manera y como se vienen haciendo para volver a la NBA".

Respecto a su amistad con Juan Fernando Quintero, aseguró: "Con juanfer nos conocimos hace bastante cuando yo estaba en Orlando, él fue a verme jugar y es uno de mis mayores fanáticos. A él le encanta el basquet y siempre me escribe cómo voy y está atento a lo que hago. A mí el fútbol siempre me ha gustado, lo he practicado y lo practico".

Y finalmente, analizando el baloncesto en el país señala: "El basquet colombiano no está muy bien organizado, la idea es crear una liga que dure más de dos o tres meses, apoyar a los niños que vienen de abajo. Ser jugador profesional en Colombia no se puede porque la liga dura dos o tres meses".