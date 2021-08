Judoca Jorge Fonseca dedicó medalla olímpica a Adidas y Puma: “Decían que no tenía calidad”

El judoca portugués Jorge Fonseca logró la medalla de bronce en la categoría de los 100 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El deportista logró vencer a canadiense Shady El Nahas y con ello consiguió el tercer puesto en la categoría de 100 kilos.

Lo que más llamó la atención Fonseca recordó un episodio del pasado para revelar quienes lo rechazaron por considerar que no tenía “la calidad” necesaria.

“No soy el más popular, pero conseguí el objetivo. No me quiero olvidar, le voy a dedicar esta medalla a Adidas y Puma y a sus directivos. Ellos me dijeron que no tenía la calidad para representarlos y aquí estoy, en mis terceros Juegos Olímpicos y con una medalla en el cuello ¿Qué más necesito? Esta medalla se las dedico”, dijo Fonseca.

El judoca también agradeció a sus compatriotas por el apoyo que recibió a lo largo de su participación. “Me siento muy feliz de haberlos representado. Sentí su cariño y no tengo más que agradecerles. No soy el más popular, pero conseguí el objetivo”, aseguró.

Cabe recordar que antes de la llegada de la pandemia por la covid-19, Fonseca hizo historia al convertirse en el primer portugués en ganar una medalla de oro en el mundial de judo.