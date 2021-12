Jugador de Llaneros que salió a dar la cara tras el escándalo, "no he recibido un peso"

Llaneros sigue bajo la lupa por lo que sucedió el sábado ante Unión Magdalena, equipo que logró de manera controversial su ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

Mucho se ha hablado respecto al actuar de los jugadores del equipo del Meta. Sin embargo, hasta ahora ningún futbolista se había pronunciado sobre el mismo.

Sólo hasta este lunes a horas del mediodía, un jugador de nombre Manuel González, dio la cara y explicó dio su visión de lo que sucedió el sábado anterior en Villavicencio.

"Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos ustedes hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi consciencia limpia NO HE RECIBIDO UN PESO y TAMPOCO RECIBIRÉ NI ACEPTARE UN PESO (si es que lo hay) por lo sucedido el día de ayer, soy futbolista pero antes de serlo, soy una persona que intenta ser integra y correcta, y yo NO VENDO MIS PRINCIPIOS Y MIS VALORES", escribió el futbolista en redes sociales.

"Si por decir esto en mis redes tengo que renunciar e irme de Llaneros, por más amor que le tenga a mi equipo, por más pasión que sienta por esta camiseta, entonces prefiero dar un paso al costado", añadió el futbolista.

Cabe anotar que el partido entre Llaneros y Unión Magdalena entró en investigación por parte de la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del Deporte; este último ente le pidió a la fiscalía que también activara un protocolo de investigación por lo sucedido en el encuentro mencionado.

Manuel González también quiso tomar distancia de lo sucedido en la parte final de su comunicado. "No vine a decir que paso, pero tarde o temprano todo sale a la luz. No vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que no es así".