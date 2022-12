Jugador de Países Bajos al que Messi le dijo “bobo” dio su versión de los hechos

Argentina y Países Bajos fueron protagonistas de uno de los partidos más emocionantes que ha dejado la Copa del Mundo 2022, pues en el duelo por cuartos de final se firmó un 2-2 al término de los 90' y se extendió hasta la prórroga; posteriormente, la Albiceleste se impuso en penaltis.

Pero no todo pasó por el resultado, pues Lionel Messi y Wout Weghorst protagonizaron un cruce de palabras tras el partido, siendo este inconveniente en el camino a los vestuarios uno de los temas más tocados por la prensa internacional.

Y es que tras el "qué mirás bobo", que le dijo Messi al delantero de Países Bajos -quien se anotó un doblete en el remate del compromiso-, el futbolista quien se desempeña en el Besiktas de Turquía habló de lo sucedido.

"Yo quise darle la mano después del partido porque le tengo mucho respeto como jugador de fútbol", dijo de entrada Weghorst, quien se mostró cabizbajo tras el percance con Messi y varios futbolistas de la Albiceleste.

Posteriormente, el jugador de 30 años manifestó: "Él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado".

Y es que el insulto proveniente de Lionel Messi no es habitual en él, por lo que tal imagen se ha hecho viral y ha causado varias versiones a su alrededor. Por su parte, el argentino dijo que el deportista neerlandés había tenido comentarios desafortunados para con los futbolistas de Argentina, por ende su reacción.