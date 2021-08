Jugador de rugby se desplomó en pleno partido y falleció

Infortunadamente ha ocurrido un nuevo caso de muerte súbita en el deporte, en esta oportunidad, ocurrió en Gran Bretaña, en Gales, específicamente; y fue durante el partido que disputaban el Cwmllynfell RFC, y el Crynant, cuando el jugador Alex Evans, de 31 años, se desplomó en el terreno de juego, lo cual produjo un escándalo entre aficionados y jugadores.

A pesar de la pronta llegada de una ambulancia y su posterior ingreso a un centro médico cercano, no se pudo hacer nada por salvar la vida del jugador. El dictamen arrojó que un infarto fue la causa de la muerte, sin embargo, aún se desconocen las razones del mismo, pues no fue por consumo de medicamentos o sustancias no formuladas.

A la postre, el club recordó al jugador a través de redes sociales; pero seguidores del club y ciudadanos en general han señalado a los clubes profesionales por no contar con los equipos necesarios -un desfibrilador, en este caso-, para hacerle frente a las situaciones imprevistas que se puedan presentar. Miembros del Parlamento también se manifestaron y pretenden que sea norma que los clubes ofrezcan garantías médicas para sus jugadores.

There are words and there are no words to describe today..



We have lost a brother on the field and it is hurting so much..



RIP Alex.. the whole club and community are shocked and saddend..



Fly high brother... fly high..



💙🖤💙🖤💙#JEW7