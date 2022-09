Julio Comesaña parte 10: Junior confirma la salida de Juan Cruz Real

Junior de Barranquilla confirmó en la mañana de este domingo la salida de Juan Cruz Real, el entrenador argentino que venía demostrando malos resultados con el equipo y que fue abucheado al finalizar el compromiso de la fecha 11 de la Liga Betplay en el que empató con Deportivo Pereira.

Tras terminar el compromiso, los hinchas de los 'tiburones' lanzaron botellas al técnico, quien en rueda de prensa dio a conocer lo que pensaba sobre el resultado que sacaron: "No abandono proyectos y cuando las cosas están más difíciles, más me quedo. Hay cosas que puedo controlar y otras que no".

Pero al parecer sus declaraciones no convencieron a los administrativos del club, quienes a través de un comunicado le agradecieron al estratega por "el compromiso y la entrega mientras estuvo al frente de la dirección del equipo. Le deseamos muchos éxitos en sus nuevos proyectos profesionales".

Por otro lado, los tiburones dieron a conocer también que Julio Comesaña será el nuevo director técnico del equipo y asumirá su cargo desde este lunes 12 de septiembre, un hecho que estaban esperando varios aficionados.

Junior ha podido ganar solo cuatro partidos de los 11 disputados y actualmente está en la octava casilla con 15 puntos, un hecho que desencadenó la salida de Cruz Real.