Junior, con golazo de Sebastián Viera, derrotó al América y es el nuevo líder

El compromiso de la tercera fecha de la Liga Betplay entre Junior y América terminó con victoria para el cuadro local. A los 49 minutos de la segunda parte, los dirigidos por Amaranto Perea, abrieron el marcador, gracias a la anotación del goleador Miguel Ángel Borja. No obstante, a los 79 minutos, Santi Moreno empató el juego, tras sacar un potente zurdazo y así vencer a Sebastián Viera. A pesar de lograr el empate, en los últimos minutos, América vio como un cobro extraordinario de tiro libre del capitán Viera (88) le dio la victoria y además el liderato al cuadro 'Tiburón'.

En el primer tiempo del compromiso, los equipos salieron en búsqueda de los tres puntos que los dejaron mejor ubicados en la tabla de posición. Sin embargo, los dirigidos por Juan Cruz Real, tuvieron la primera opción del partido, gracias a una jugada individual de Aldair Rodríguez, quien peleó el balón contra los dos defensores del equipo ‘barranquillero’ y mediante un centro elevado, habilitó a su compañero Santi Moreno, quien remató con su pierna izquierda, pero para fortuna de Junior, su guardameta y capitán, Sebastián Viera se encontraba bien ubicado y ahogó el grito de gol.

No obstante, a los diez minutos, volvió América a la carga. Tras un tiro libre desde la banda izquierda de la gramilla del Metropolitano, que fue cobrado por Rafael Carrascal asustó al guardameta uruguayo, ya que el balón fue descendiendo rápidamente y tras un ‘pique’ la pelota se fue al saque de puerta.



A pesar de las dos opciones del cuadro ‘escarlata’, apareció en el minuto 17 una jugada del central Kevin Murillo, quien en una acción lejana del partido, pisó con los taches de sus guayos a Teófilo Gutiérrez, por lo cual, el VAR debió ayudarle al central del juego para avisarle lo sucedido y el árbitro tomó la decisión de mostrarle la tarjeta roja, por lo que Cruz Real debió rearmar su esquema táctico.

Sin embargo, cuando las cosas estaban mejor para Junior, el equipo del estratega Amaranto Perea no supo aprovechar la ventaja y a los 28 minutos, Juan David Rodríguez también se fue expulsado por una fuerte entrada en contra de Rafael Carrascal, por lo que ambos entrenadores tuvieron que modificar las estrategias para conseguir la ventaja.

Tuvieron que pasar 38 minutos para que Junior se asomara en el arco defendido por el venezolano, Joel Graterol. Mediante un centro de Gutiérrez, apareció el goleador, Miguel Ángel Borja, quien remató ‘mordido’ con su botín izquierdo, pero para fortuna de los ‘escarlatas’ Graterol controló la bola y la envió al tiro de esquina.



Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Perea, buscaron abrir el marcador y a los 49 minutos de la segunda mita lo lograron. Tras una corrida del lateral derecho Fabián Viáfara, quien llegó hasta el final de la raya y antes de que el balón saliera, sacó un centro perfecto para que Borja se adelantara a los centrales del cuadro vallecaucano y con un soberbio cabezazo pusiera el 1-0 en el estadio Metropolitano.

Con el marcador en contra, el estratega del bicampeón colombiano, buscó con el ingreso del delantero, Adrián Ramos el empate del juego. Tuvieron que pasar unos minutos para que Ramos fuera fundamental en la gramilla. El experimentado jugador le sirvió de pívot a Luis Sánchez, quien en una baldosa regateó a los dos centrales del equipo ‘Tiburón’, pero para fortuna del cuadro el balón se marchó ligeramente desviado.

No obstante, América no descansó y luchó por conseguir el empate; fue en el minuto 79 cuando Santi Moreno recuperó el balón en la media luna de la zona del equipo ‘Tiburón’, se la pasó a Ramos, quien se la devolvió de una vez y sin más reparos, Moreno soltó un zurdazo potente que logró vencer al uruguayo Viera que no había visto una opción clara del conjunto caleño en el segundo tiempo.



En los minutos finales del juego, los dirigidos por Cruz Real cometieron una infracción que le dejaba la oportunidad a Viera de convertir con su especialidad de los tiros libres. El capitán del equipo barranquillero con un exquisito cobro venció a su colega Graterol y le dio los tres puntos a su equipo.