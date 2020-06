Junior le propone a Comesaña retirar la tutela contra Duque

Junior de Barranquilla y su director técnico Julio Avelino Comesaña han sido noticia en los últimos días después de que se conociera que el estratega interpuso una tutela en contra del presidente de la república Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz con el objetivo de conseguir una permiso especial para salir de su residencia y poder dirigir, teniendo en cuenta que supera los 70 años y violaría una de las medidas determinadas por el mandatario por la emergencia del coronavirus.

Sin embargo, la acción del estratega causó que el conjunto 'rojiblanco' emitiera un comunicado en el cual explicaba que lo hecho por el uruguayo fue "personal" y los directivos del equipo respetaban, pero no compartían la situación.

Lea también: Junior sacaría provecho de los problemas entre América y Guimaraes

Este lunes 1 de junio, Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico del Distrito, afirmó para el medio El Heraldo que en ningún momento se le ha restringido la salida y el derecho a trabajar al entrenador.

“Más que una excepción, es que no hay una restricción implícita, los decretos permiten proteger a unas personas que tienen un nivel de riesgo alto por su edad o por riesgos persistentes de salud, pero no impide que el empleado que tenga que trabajar y esté dispuesto, lo pueda hacer. Está en todo se derecho de trabajar si así lo considera, no tiene que efectuar ninguna medida adicional”, aseveró el funcionario.

Lea además: Junior no negocia ningún canje con América y sí busca el regreso de un volante campeón

Por otro lado, se conoció que Junior le habría propuesto a Comesaña retirar la tutela y la idea sería que el estratega trabaje desde su hogar y el equipo quede al mando, presencial, de sus asistentes Amaranto Perea y Luis Grau.