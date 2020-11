Kobe Bryant: así fue su debut hace 24 años en la NBA

La NBA no dejó pasar desapercibido el aniversario del debut de Kobe Bryant, súper estrella del baloncesto de los Estados Unidos que murió a comienzo de año tras un accidente en helicóptero.

La máxima liga del basquetbol en Norteamérica recordó el debut de Bryant hace 24 años con la camiseta de Los Ángeles Lakers, la única que vistió en toda su carrera como jugador profesional.

Kobe made his Lakers debut 24 years ago today.



He was a bucket from the jump 🐍



(via @NBA) pic.twitter.com/pPIj7aQles