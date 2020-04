Kobe Bryant tendría su propio documental

El fallecido Kobe Bryant podría ser el protagonista de un documental al estilo del exitoso "The Last Dance" de los Chicago Bulls de Jordan al encargarse de que su última temporada en la NBA fuera filmada de cerca, informó este viernes ESPN.

Según el reporte de la cadena, la estrella de Los Angeles Lakers hizo que un equipo de filmación tuviera acceso privilegiado a los vestuarios, entrenamientos y viajes del equipo durante la temporada 2015/16, la última de sus 20 años con la franquicia.

Seis camarógrafos llegaron a cubrir el último partido de Bryant, en el que anotó 60 puntos ante Utah Jazz con 37 años.

"Tenían un acceso sin precedentes y mucho mayor que nadie antes", dijo a ESPN John Black, que dirigió el departamento de relaciones públicas de los Lakers durante 27 años. "Les permitimos hacer todo lo que podíamos dentro de lo que la liga permitía, y a veces, con un guiño y mirando hacia el otro lado, les permitimos aún más".

Según fuentes consultadas por ESPN, todavía no está claro que sucederá con este material. Las imágenes estuvieron en periodo de edición para elaborar un posible documental que se estrenaría dentro de algunos años y el propio Bryant las habría visto unos meses antes de fallecer e hizo sus comentarios.

"Es poco probable que esos planes hayan cambiado", señalaron las fuentes a la cadena.

Bryant, ganador de cinco campeonatos, murió el 26 de enero junto a su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero.

La pérdida de "La Mamba Negra" conmocionó al mundo NBA que ahora, como el resto de deportes, está paralizado por la pandemia de COVID-19.

Más de 6 millones de espectadores

Con la temporada suspendida, el estreno esta semana de los primeros episodios de "The Last Dance" (El Último Baile) generó una gran expectación entre los jugadores y logró una audiencia de más de seis millones de espectadores.

El documental, que incluye material inédito durante más de 20 años, se sumerge en los éxitos y los conflictos de la dinastía de los Bulls de Michael Jordan, enfocándose en la conquista de su sexto y último anillo en 1998.

Algunos compañeros de Bryant en su última campaña, como Larry Nance Jr., reconocieron en el reporte que la filmación les llegó a poner en una situación difícil, puesto que aquellos Lakers no tenían nada que ver con el fenómeno global que narra "The Last Dance".

"Fue realmente genial porque es la Mamba Negra. Pero al mismo tiempo, esa también es la peor temporada en la historia de los Lakers. Así que aunque estoy muy orgulloso de jugar en la NBA con esa leyenda absoluta, no es algo que esté tratando de revivir", dijo Nance, actual jugador de Cleveland Cavaliers.