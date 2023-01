La confesión de Egan Bernal tras volver a la competencia: "Tuve miedo"

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, será una de las grandes atracciones en la Vuelta a San Juan que comienza este domingo en la capital de esta provincia argentina. El comienzo de una temporada especial después del grave accidente sufrido hace un año y que debe desembocar en su regreso al Tour de Francia.

"De la lesión me he recuperado bien, me siento con buenas sensaciones después de la caída de 2022. Me he entrenado normal en los últimos meses, estoy positivo y me siento confiado, con buenos números entrenando, aunque lugo la competición es otra cosa", señaló en San Juan el ciclista zipaquireño.

A pesar del grave accidente sufrido en vías de Cundinamarca, Bernal reconoció que el 2022 fue un año de mucho aprendizaje para él.

"Ha sido uno de los mejores años de mi vida. Aprendí a tener paciencia, a saber que la familia es lo mas importante. Somos seres humanos y a cualquiera le puede pasar cualquier cosa... me pasó a mi, no lo veía, pero pasó. Mi madre tuvo cáncer, nadie está libre de momentos difíciles y pueden llegar", reflexionó el ciclista del Ineos.

El colombiano admitió que al volver a la competición sintió "miedo", sensación que ha ido superando: "Tuve miedo, pero ahora ya no. En los entrenamientos a veces lo tuve cuando iba rápido, a 60 por hora, pero últimamente no, es una etapa superada. Cuando volví me noté extraño, algo normal, pero poco a poco lo fui superando", aclaró.

Ante la temporada 2023, Bernal se estrenará en San Juan, carrera que ya conoció como sub'23. El objetivo último lo tiene claro, el Tour de Francia.

"El Tour es la carrera más importante y estoy ansioso por volver. Tengo buenos recuerdos, me gusta la carrera y quiero regresar, pero hay que demostrar que estoy listo para ir al Tour", afirmó.

