La conmovedora petición del hijo de Duván Zapata para volver a Colombia 

El hijo del futbolista colombiano Duván Zapata, Dayton, despertó la ternura de miles de seguidores del jugador del Atalanta, luego de que se viralizara un video en el que le pide a Dios para regresar a Colombia.

El tierno video fue compartido por el mismo futbolista en su cuenta de Instagram, donde aparece el pequeño haciendo una oración y en la que manifiesta que extraña Colombia pero que sus papás le dicen que, por el momento, no puede regresar.

Lea también: Hija de Jennifer López y Marc Anthony lanza su primer libro a los doce años de edad

En las imágenes aparece el pequeño Dayton luciendo la camiseta de la Selección cafetera y un peinado similar al de su padre.

Allí el niño, visiblemente acongojado, le cuenta a Dios que “yo quiero ir a Colombia, pero mi mamá no me deja”, inmediatamente le expresa “pero tú me puedes dejar… con el corazón, por favor”.

En su pedido a Dios, el niño le manifiesta: “Dios, te pido que hagas esto por mí, no voy a pelear más con mi hermana, te lo prometo. Estoy más tranquilo en Colombia”.

Finaliza tu petición expresando “y te quiero”.

Lea además: Sara Uribe, feliz con sus kilitos de más

El video, que fue publicado hace apenas dos días, ya suma miles de reacciones entre las que destacan la inocencia y creencia religiosa del pequeño, en medio de la crisis que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus.