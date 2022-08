La dinastía Montoya no descansa: el objetivo es llegar a la Fórmula 1

Este jueves 25 de agosto nos acompañaron en RCN Mundo los pilotos colombianos Juan Pablo y Sebastián Montoya, quienes vienen haciendo un trabajo conjunto para el desarrollo del automovilismo y por supuesto la carrera del más joven de la familia.

Con relación al cierre que ya se está haciendo del 2022, Sebastián aseguró que fue un año de mucho aprendizaje y que siempre será positivo terminar con buenas enseñanzas para seguir avanzando en una carrera de piloto.

“Esta temporada era mucho de aprender, disfruté mi primera carrera en Asia, ganarme mi primera pool, además enfrentando a pilotos de más experiencia; pero en este 2022 demostramos a la gente que estamos en muy buen camino y que poco a poco se van las cosas dando y yo creo que fue un año complicado, de muchos retos, pero que nos ha ido muy bien”, explicó Sebastián.

Lea también: US Open: Serbio Novak Djokovic anunció que no jugará el certamen

Juan Pablo también habló de lo que se vine para la carrera de Sebastián y explicó que hay unos pasos que se están cumpliendo de manera positiva para poder tener buenos resultados en cada categoría.

“Ya estamos muy enfocados en el 2023, hay que terminar este año pero estamos mirando equipos y hacer las cosas de la mejor manera. Sebastián ha hecho un gran trabajo, a veces se cometen errores por la experiencia, pero me parece que ha sido una muy buena temporada. Yo creo que hay que un poquito bajar las expectativas porque los resultados no dependen de eso Sebastián es muy rápido y la verdad que ha tenido un año impresionante”, dijo Juan Pablo.

De la posibilidad de haber corrido juntos este año, Sebastián aseguró que fue un sueño hecho realidad y que sigue aprendiendo mucho de su papá pensando en llegar a la élite del automovilismo.

“Fue un sueño honestamente haber compartido este año con mi papá y la verdad es que siendo papá siempre me regaña y está muy pendiente de todo lo que hago, ahora haciendo de entrenador fue un poco más difícil, pero en la pista yo entiendo que lo que me dices para ayudarme y ahí tratamos de no mezclar las emociones”, explicó el deportista.

Del trabajo que ha hecho como entrenador, Juan Pablo aseguró que su hijo tinee un carácter muy fuerte y que eso le ha ayudado ´para forjar un año de muchos aprendizajes y seguir buscando el objetivo máximo.

“Sebastián es un poquito cabeza dura, pero en general nos la llevamos muy bien y nos desempeñamos muy bien en ambos roles. Llevamos tantos años trabajando juntos que ya tenemos la relación y entendemos en qué punto está cada uno y lo que pueda aportar esa general y creo que ya lo tenemos súper claro”, explicó Juan Pablo.

Le puede interesar: Millonarios, a un paso de la final de Copa tras vencer a Medellín en el Atanasio

Finalmente el piloto Juan Pablo Montoya aseguró que la meta será llegar a la Fórmula 1 y que se viene haciendo un buen trabajo del paso a paso para estar lo mejor preparado posible para el reto que se viene en las próximas temporadas.

“Lo que estamos haciendo ahorita es evolucionando como pilotos y crear la mejor versión de Sebastián y la meta, claro está, es llegar a la Fórmula 1. Estamos en camino para llegar a esa máxima categoría, hay que saber llegar y estamos trabajando para que podamos entrar y ese es el camino que queremos seguir”, explicó el deportista.