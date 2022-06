La directiva del PSG deja claro que le gustaría tener a Zidane como DT

Luego de que Nasser al Khelaifi, el presidente del PSG habló sobre las razones de la continuidad de Kylian Mbappé en este equipo, se le inquietó sobre la posibilidad de que Mauricio Pochettino salga del club.

Es posible que Zinedine Zidane sea el nuevo entrenador de PSG

Así, el mandatario del conjunto parisino desmintió que hayan negociado con Zinedine Zidane. "No podemos hablar de eso aún, lo haremos en su momento, no ahora".

"Zidane es una persona que me gustaba mucho como jugador y me gusta como entrenador, me encanta, pero jamás hemos hablado con él, directa o indirectamente. Le respeto y le aprecio mucho. Han salido muchas cosas, pero no hemos hablado con él jamás", afirmó.

Respecto a la denuncia de LaLiga y de su presidente Javier Tebas al PSG por incumplir "de forma continua la actual normativa de fair play financiero", Al Khelaifi respondió con ironía. "¿Quién es Tebas? No conozco a esa persona", dijo.

"Nuestro estilo es no meternos en los asuntos de otros clubes, de otras Ligas o Federaciones, no es nuestro estilo. Pero no voy a aceptar que otros nos den lecciones. Me da igual lo que diga, la verdad, se habla de esto hace años ya. Tenemos un proyecto de fútbol por construir y vamos a seguir adelante", argumentó.

"Todos los veranos es lo mismo. Que si fair play, que si no respetamos al resto... Sabemos mejor que él lo que podemos hacer y nadie de fuera nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos, es porque podemos. Mire el caso de Messi. Pasó igual, ya decían que era imposible financieramente y hemos ganado dinero con Messi. No tiene ni idea y debería centrarse en su campeonato porque su campeonato está un poco muerto", añadió atacando a La Liga.

También quiso aclarar que Mbappé no se ha metido en el cese de Leonardo como director deportivo y la llegada de Luis Campos, ni opina del entrenador ni la plantilla. "Ha dejado su opinión sobre el proyecto porque quiere ganar, pero no entra en eso después. Lo que quiere, solo, es jugar. No entra jamás en la planificación".